Bewoners Pancratiushof in Putten blij dat blauwe schijf er niet komt

Woning Stichting Putten bouwt vooral appartemen­ten en kleine woningen

Woning Stichting Putten bouwt in 2020 en 2021 vooral huurwoningen in de categorie appartementen en boven- en benedenwoningen. Daarmee wordt een nieuwe een trend gezet in het dorp, dat vooral veel vrijstaande gezinswoningen en rijtjeshuizen heeft.