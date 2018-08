Bewoners Tonselse Veld Ermelo blij met onderzoek verplaatsing bedrijven

,,Opzienbarend!'', reageren Bert Groeneveld en Arjan Jansen van de stichting WRBT. Deze belangenclub voert al jaren actie voor meer rust in het Tonselse Veld. Het bosgebied dat tegen het Natura2000-gebied van de Veluwe aan ligt, is niet geschikt voor vrachtverkeer en grote bedrijven, vindt WRBT. Met name het bedrijf Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove zorgt voor veel verkeer in het gebied. Recent heeft de stichting spandoeken opgehangen met de roep om een 30-kilometerzone.

Laat

De belangenclub van omwonenden en recreatiebedrijven is blij dat het onderzoek nu komt, maar ze heeft ook kritiek. Het onderzoek komt rijkelijk laat, zeggen Groeneveld en Jansen: ,,De afspraak dat er een haalbaarheidsonderzoek moet komen naar eventuele verplaatsing van de bedrijven is al in juni 2014 gemaakt. Inmiddels dus vier jaar geleden. In juni 2016 heeft onze Stichting WRBT met het college van burgemeester en wethouders van Ermelo hierover gesproken en aangedrongen op actie. Toen die steeds maar uitbleef is WRBT in juni 2017 te rade gegaan bij de provincie Gelderland. Deze heeft in oktober 2017 schriftelijk laten weten dat zij er bij de gemeente Ermelo op heeft aangedrongen om medio 2018 te komen met een definitief antwoord op de vraag of verplaatsen haalbaar is.''