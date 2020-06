Bewoners zijn boos: worden hun tuinen in Epe straks een fietssnelweg?

Henry Huiskamp zegt het ronduit: ,,Het voelt alsof we ergens ingerommeld worden.” Hij is lid van de Kerngroep Geen verlenging fietspad Epe. Een groepje van vijf bewoners dat spreekt namens 47 huishoudens aan de Europalaan, De Pal, Leenhofweg en Neustrinkweg. Zij dreigen een deel van hun tuin kwijt te raken aan de fietssnelweg F50 tussen Epe en Apeldoorn. Vijvers halveren en wie een uitbouw achter het huis heeft, houdt amper ruimte over voor het plaatsen van een bescheiden tuinset.