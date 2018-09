Bewonersvereniging Putten steunt voorstel voor generaal pardon oudere gevallen

De vereniging ‘Stop de jacht op bewoners van parken’ steunt de oproep van bungaloweigenaar Leonie Wolts die pleit voor een generaal pardon in Putten voor alle mensen die al van vóór 2003 in een recreatiebungalow wonen.

Oprichter Zeger Wijnands van de vereniging zegt dat hij Leonie Wolts gaat helpen om haar verzoek bij de gemeente Putten ingewilligd te krijgen. Wolts is na 17 jaar wonen in een recreatiebungalow in Putten door de gemeente Putten weggestuurd onder dreiging van een dwangsom. Ze is verhuisd naar Baarn, maar zou het liefst terugkeren. Daarom pleit ze voor een generaal pardon voor mensen die al heel erg lang in een recreatiebungalow wonen.

Over de schutting

Wijnands: ,,De gemeente Putten stuurt mensen weg van recreatieparken, maar ze biedt geen oplossing voor deze mensen. Ze gooit het probleem over de schutting. Mensen worden hun huis uit gejaagd, en moeten voor een oplossing maar aankloppen bij de woningstichting. Of bij een andere gemeente in Nederland. De gemeente Putten creëert een probleem, maar helpt niet bij het zoeken naar een oplossing.’’

Peildatum

Een generaal pardon voor mensen die vóór 2003 al in een recreatiebungalow woonden, ziet Wijnands als een maatregel die kan bijdragen aan meer rust in Putten. Hij legt uit: ,,In andere gemeenten worden peildata gehanteerd, maar in Putten niet. De burgemeester heeft op een wijkavond het jaartal 2003 genoemd, dus lijkt me dat reden genoeg om iedereen die al vóór die tijd in een recreatiebungalow woonde met rust te laten.’’

150 leden