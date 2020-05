Bezoekuurtje verpleeghuis betekent de wereld voor vader en dochter in Harderwijk: ‘we kunnen weer echt dingen delen’

Mooi, bijzonder en emotioneel. Zo noemt Magda Olofsen het weerzien met haar vader Gerrit van Panhuis (84) in verpleeghuis Boerhaavehof in Harderwijk. Zij is een van de gelukkigen die ‘profiteert’ van een eerste summiere versoepeling van de maatregelen van Zorggroep Noordwest Veluwe, waarbij bewoners een uurtje per week een dierbare in levende lijve mogen ontmoeten.