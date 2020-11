Bezorgde ouders over ‘coronauitbraak’ op school in Elburg

Dertien leerlingen uit de havo-5 klas van het Nuborgh College in Elburg zijn positief getest op corona. Alle havoleerlingen uit dit jaar zijn naar huis gestuurd tot en met woensdag 25 november. Een aantal ouders laat weten bezorgd te zijn. Directeur bestuurder Jan Klein stelt gerust: ,,De kans dat leerlingen op school besmet raken, is erg klein.”

,,De afgelopen week heeft u diverse brieven ontvangen waarin wij aangaven dat leerlingen van Havo-5 besmet zijn geraakt met Covid-19", zo is te lezen in een brief aan de ouders. ,,We hebben daarom de beslissing genomen om de lessen van Havo-5 tot en met woensdag 25 november alleen online te laten plaatsvinden. Dit zorgt ten eerste voor een stuk rust en veiligheid, maar ook voor structuur in de lessen omdat ze nu alleen nog maar online zijn.”

Geen aanwijzing voor besmetting op school

De vraag is of de besmetting op school heeft plaatsgevonden. ,,Daar hebben we op dit moment geen aanwijzing voor. Een aantal leerlingen is besmet geraakt binnen een bepaalde vriendengroep”, legt Jan Klein uit. ,,De maatregelen worden zo goed mogelijk nageleefd en leerlingen worden er op gewezen. De kans op besmetting op school is erg klein. Ik wil ook tegen de ouders zeggen: je kunt je kinderen met een gerust hart naar school sturen. School is misschien wel veiliger dan wanneer ze bij elkaar achterop de fiets springen.”

Wanneer digitaal lesgeven?

In havo-4 is één leerling besmet met het coronavirus en ook één leerling in de brugklas. Klein legt uit waarom de rest van de leerlingen uit dit jaar nog wel gewoon naar school gaan.

,,Als je 5 tot 10 leerlingen hebt die in quarantaine moeten, dan wordt het heel lastig les geven. Een docent moet dan zowel fysiek, als online lesgeven. Voor de havo-5 klas was het voor alle leerlingen beter om tijdelijk digitaal les te volgen. Maar als er maar één leerling in een jaar ziek is, dan is het niet nodig om iedereen naar huis te sturen. Dit doen we altijd in goed overleg samen met de GGD.”

Ingrijpende periode

Dagelijks wordt de situatie door het bestuur bekeken of er nieuwe maatregelen moeten worden genomen. Een ingrijpende periode, volgens Klein. ,,Gelukkig zijn de meeste ouders tevreden over de maatregelen, maar net als in de samenleving is niet iedereen het er altijd mee eens. Soms vinden mensen dat we te streng zijn. Anderen willen juist dat we de school sluiten. Dat zal je altijd houden.”

Geen coronauitbraak

Tot slot wil Klein benadrukken dat er nog steeds relatief weinig besmettingen zijn. ,,Op Lambert Franckens zitten in totaal 900 leerlingen waarvan er nu 17 besmet zijn. We hebben eerder besmettingen gehad en die leerlingen zijn allemaal weer op school. Ik vind ‘coronauitbraak’ in dit geval dan ook niet het juiste woord.”