Bezorgde ouders uit Putten willen dat deze ‘rottige oversteekplek’ veiliger wordt: ‘Er moet nu iets gebeuren’

Ze dachten een chalet vol gestolen fietsen aan te treffen, maar deze buit had de politie in Putten niet verwacht

In een onderzoek naar fietsendiefstallen in de buurt van Putten heeft de politie toevallig tientallen kilo’s vermoedelijke harddrugs aangetroffen. De drugs lagen in een chalet waar agenten heengingen omdat ze dachten dat daar een gestolen fiets naartoe was gebracht.

26 januari