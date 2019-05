Voor Floortje Savrij Droste en Julissa Mijnten, beiden 16-jarige havisten aan het Christelijk College Nassau Veluwe (CCNV) is de route naar de Havendam een vertrouwde. Ze kiezen deze plek vaker uit om te leren omdat de thuissituatie 'niet perfect’ is zoals beiden zeggen. Julissa wordt thuis afgeleid door de mensen om haar heen. ,,Ik wil dan altijd weten wat iedereen zegt, omdat ik denk dat het over mij gaat.” In de bibliotheek ervaart ze die afleiding niet. ,,Natuurlijk zijn hier ook mensen aan het praten", weet Floortje. ,,Maar er is een verschil tussen gepraat en geschreeuw.”