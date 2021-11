Bibliotheek op School kan straks nóg meer kinderen in Harderwijk plezier in lezen bieden

Met Bibliotheek op School pakt de bibliotheek samen met basisscholen laaggeletterdheid aan door het plezier in lezen te bevorderen. De scholen in Harderwijk die nu al gebruikmaken van het programma zijn hier volgens de PvdA erg tevreden over.

Meer budget

Om dit programma op alle scholen in Harderwijk en Hierden aan te bieden, was het noodzakelijk om het budget uit te breiden. De gemeenteraad had daarom voor de zomer al aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd hier een plan van aanpak voor te maken. Dat ligt er inmiddels, maar daar was wel geld voor nodig.

,,We zijn blij dat het college een gedegen aanpak heeft opgesteld, waarmee de bibliotheek alle scholen in Harderwijk en Hierden die mee willen doen ook daadwerkelijk kan helpen”, zegt PvdA-fractievoorzitter Wilco Bos. ,,Er wordt ook gefocust op de scholen waar deze aanpak de meeste meerwaarde heeft. Fijn dat de gemeenteraad hier unaniem achter is gaan staan.”