Een diepe denkrimpel verschijnt in het voorhoofd van bibliotheekdirecteur Jan Hoogenberg. ,,Nee, eigenlijk kan ik niets verzinnen dat beter was in de Academiestraat. Of het moet zijn dat die plek iets meer in het centrum lag. Maar waar hebben we het over: een kilometer verder misschien?" Hij geeft wel meteen toe dat het best een omslag was na 34 jaar op die vertrouwde plek. Vooral omdat het veel meer was dan verhuizing van ene pand naar andere, die van plan tot uitvoering slechts een krappe twee jaar besloeg.