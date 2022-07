Bij Camping ‘FF Weg is iedereen gelijk: problemen vergeten en even tot rust komen op de Veluwe

Omgekeerde vlaggen op de Veluwe: in gemeente Oldebroek zijn ze terug, in Putten is een deel verwijderd

Gemeenten op de Veluwe worstelen met de omgekeerde Nederlandse vlaggen in de openbare ruimte. In Putten, Ermelo, Wezep en Hattemerbroek hangen ze aan lantarenpalen en verkeersborden als steunbetuiging aan de boerenacties. Hoewel de verkeersveiligheid soms in het geding is, blijkt verwijderen niet zomaar een optie. ,,Inmiddels is een sfeer van bedreiging, intimidatie en angst ontstaan.’’

