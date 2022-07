Bij deze rijdende snackbar in Ermelo herkent Frans (57) iedere klant: ‘Een tikkeltje autistisch hè?’

MET VIDEOAf en toe een frietje met of een kroket eten. Wie doet dat nou niet? Velen van ons zijn regelmatig in een snackbar te vinden. Maar wie staat er eigenlijk achter de toonbank? De Stentor gaat op pad. Deze keer zijn we in Ermelo, bij Frans (57) en Wendy (60) Bouwman van snackwagen De Houtsnip. Midden in de bossen staat de snackbar op wielen. ,,Het klinkt wat autistisch, maar ik weet van bijna iedereen die hier vaker komt wat-ie wil.”