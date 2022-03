Bijbelmarathon Vaassen sluit af met oproep in psalm 46 om de strijd te staken; toepasselijker kan het niet

De ’afsluiting’ van het coronatijdperk was de aanleiding, maar met de oorlog in Oekraïne krijgt de Bijbelmarathon in Vaassen een tweede betekenis. ,,We hebben in deze oorlog te maken met leugens. Gods woord geeft ons in de bijbel goed zicht op de werkelijkheid. In die zin is het toepasselijk de marathon nu te houden”, zegt predikant en initiatiefnemer van de marathon Kees Lavooij van de Hervormde Gemeente in Vaassen.