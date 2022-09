Bijbelsmokkelaar Anne van der Bijl uit Harderwijk overleden: ‘Hij wilde niet op voetstuk staan’

Het is zover, de oude bieb in Harderwijk wordt leeg getrokken voor de bouw van 29 appartemen­ten

De sloop is begonnen van het voormalige pand van de bibliotheek in Harderwijk. Werklieden zijn nu nog binnen bezig en over enkele weken worden ook de buitenmuren deels neergehaald. Alleen het stalen frame blijft staan als basis voor de bouw van 29 appartementen en een publieke ruimte op de begane grond.

