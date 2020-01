Bijna honderd varkensboeren in Gelderland en Overijssel willen stoppen

Onlangs bleek al dat de animo groot is: landelijk hebben 503 varkensboeren aangeklopt. Het leeuwendeel daarvan is gevestigd in zuidelijk Nederland, blijkt nu. Er zijn 305 aanvragen afkomstig uit Noord-Brabant, 102 komen uit Limburg. De overige 96 aanvragen komen uit Gelderland en het zuidelijk deel van Overijssel.

Gelderland is na Noord-Brabant de provincie met de meeste varkenshouderijen, tenminste volgens een overzicht dat branche-organisatie POV maakte van cijfers uit 2017. Er waren toen 1062 Gelderse varkenshouderijen en 726 van dit soort bedrijven in Overijssel.

Stank

De saneringsregeling is bedoeld om geuroverlast tegen te gaan, net als de uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder ammoniak. Het kabinet heeft in totaal 180 miljoen euro uitgetrokken. Het is nog onduidelijk hoe veel boeren er deel kunnen nemen. Schattingen vooraf gingen uit van ongeveer 300 varkenshouders, terwijl er in totaal dus 503 aanmeldingen zijn. Het precieze aantal hangt echter samen met de bedrijfsgrootte van de deelnemers; daarover is nog niets bekend gemaakt.

Varkenshouders die zich hebben aangemeld krijgen binnen dertien weken uitsluitsel, zo is de bedoeling. Als er goedkeuring volgt kunnen boeren al snel beginnen met het afbouwen van hun bedrijf. Als er te weinig geld is voor iedere aanvraag, gaan varkenshouderijen die de grootste stankoverlast geven voor.

Onzekerheden

Het is nog wel de vraag of alle ingeschreven varkenshouders daadwerkelijk gebruik gaan maken van de regeling. Voor veel boeren hangen er nu nog onzekerheden boven de markt. Bijvoorbeeld hoe een tweede aangekondigde sanering rond natuurgebieden uitpakt, en ook hoe de varkensprijs zich de komende maanden ontwikkelt. Varkenshoudersorganisatie POV sprak onlangs de verwachting uit dat zo'n 300 boeren daadwerkelijk mee zullen doen aan de warme sanering.

Extra geld

Het Brabantse provinciebestuur, die de cijfers vandaag bekend maakte, geeft in reactie op de cijfers in elk geval aan te hopen op extra geld uit Den Haag. Volgens gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) zou het goed zijn als alle ingeschreven boeren die straks echt willen deelnemen daartoe de gelegenheid krijgen. ,,Stoppen is voor boeren een emotioneel besluit. Als het Rijk een regeling bedacht heeft, en een varkenshouder valt uiteindelijk toch buiten de boot, komt hij ook in een rollercoaster terecht.” De verwachting van de POV dat niet elke ingeschreven boer mee zal doen, is wat Spierings betreft dan ook geen reden om het budget niet te verhogen. ,,Als het uiteindelijk toch te veel blijkt, gaat het geld ook weer terug naar het Rijk.”