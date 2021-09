Bijzonder moment voor Hattem: eerste lokale partij tekent statuten

De zon stond laag in Harderwijk, daarna volgde de fatale klap: ‘Mijn moeder was mijn liefste vriendin’

28 september Een 63-jarige man uit Harderwijk is veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur. Daarnaast legde de rechtbank in Zutphen hem een voorwaardelijke rijontzegging op van twee maanden. Bernard L. reed op 5 maart dit jaar bij het verlaten van de rotonde op de kruising van de Vondellaan met de Hoofdweg in zijn woonplaats een fietsster aan. De vrouw overleed op 59-jarige leeftijd.