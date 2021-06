Binnen een jaar hoort deze B&B in Oosterwolde al bij de top van ons land: ‘Ongelooflijk’

VRAAG BIJ HET NIEUWS Alle GGD’s beginnen met coronastem­pel in het gele boekje, maar wat heb je er nou precies aan?

5 juni Na veel onduidelijkheid over de coronastempel in het gele boekje - sommige GGD-regio’s zetten wel een stempel, andere juist niet - is besloten dat alle GGD’s vanaf maandag het coronavaccin opnemen in het vaccinatieboekje, mochten mensen dat willen. Maar wat heb je aan zo’n stempel?