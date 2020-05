Binnen een uur weten of je corona hebt dankzij sneltest in ziekenhuis St Jansdal

St Jansdal meldt één van de eerste ziekenhuizen in Nederland te zijn die deze test uitvoert. De medewerkers van het medisch microbiologisch laboratorium testen zelf. ,,De snelheid is fantastisch”, zegt hoofdanalist Jacqueline Mol. “Binnen een uur weet de geteste persoon waar hij of zij aan toe is. Deze sneltest, de uitslag van de CT-scan en de duur van de klachten bepalen samen of een patiënt in isolatie verpleegd moet worden.”