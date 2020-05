Binnen een uur weten of je corona hebt? Het kan dankzij deze test in Harderwijk

Putten vermoedt meer drugscrimi­na­li­teit in buitenge­bied dan is ontdekt (en wil dat inwoners gaan verklikken)

6:30 In het buitengebied van Putten is sprake van meer drugscriminaliteit dan in de afgelopen jaren werd opgespoord. Dat vermoedt het college van burgemeester en wethouders. Dus is het tijd voor actie in deze ‘blinde vlek’. Een campagne moet ervoor zorgen dat inwoners misstanden eerder melden en een extra agent helpt met opsporen.