Binnenkort kun je bij Hans en Grietje in Zeewolde ook een spookhuis in: ‘Het wordt indrukwekkend’

DGB Energie uit Hardenberg moet financieel met de billen bloot, anders sancties van toezicht­hou­der

Het in opspraak geraakte energiebedrijf DGB Energie uit Hardenberg moet na de zomer openheid van zaken geven over hun financiële situatie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) scherpt de regels aan om de energiezekerheid voor consumenten te verbeteren. Die regels gelden niet alleen voor DGB, maar voor alle energieleveranciers in Nederland.

21 juli