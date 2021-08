Binnenspeeltuinen op de Veluwe spinnen garen bij kwakkelzomer: ‘We zitten vol’

In Heggies Speelschuur in Emst zit Miranda de Wilde (28) zaterdag gezellig met haar tante aan een tafeltje. Henriette Wijngaards (56) heeft kleinzoon en - dochter mee, Miranda haar drie eigen kinderen. Niet dat ze op de vlucht zijn voor onweer en regenbuien, want juist op dit moment schijnt uitbundig de zon over de Veluwe. ,,Het was een spontane actie, we lopen hier zo even heen.’’