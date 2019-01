Bio Energie Centrale Harderwijk maakt biogas uit koeienpoep en graan

video Politie in Oost-Nederland klaagt over nieuwe Mercedes: ‘Te krap en te lage bodem’

8:41 De nieuwe wagen die de politie in Oost-Nederland in gebruik heeft genomen, ligt meteen al onder vuur. De Mercedes uit de B-serie kan volgens politiemensen niet snel over drempels en agenten klagen over krappe ruimte. Politiebond NPB heeft een meldpunt gelanceerd.