Bio-energiecentrale Harderwijk is schoon, maar ligt nog weken stil

Dakpannen­fa­briek Ermelo in oude luister hersteld

15:03 Wie nog een woning in nieuwbouw wijkje De Driesprong in Ermelo wil hebben, moet er snel bij zijn. Tachtig procent van de 47 woningen is al verkocht, terwijl er in maart pas de schop de grond in. Aardig detail: de oude dakpannenfabriek van Knevel wordt weer helemaal gerestaureerd.