Bioscoop Atlantic aan Harderwijkse Boulevard na dertig jaar opgedoekt

Kopers De Verbinding Ermelo moeten ‘zwervend’ de winter door

6:00 Bewoners van koopwoningen in De Verbinding in Ermelo zullen deze winter niet in hun nieuwe huizen doorbrengen. De nieuwe aannemer heeft meer tijd nodig om de boel na het faillissement van voorganger Noordersluis af te ronden. Huurders hebben meer geluk en kunnen er voor 1 november in.