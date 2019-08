Bizar doolhof prikkelt de zinnen in Harderwijkse haven

Daar sta je dan, in de buik van het voormalige vrachtschip in een hokje van nauwelijks twee vierkante meter. Het enige object in de kamer is een soort trommel met wat zand er op. Dus wat doe je? Je gaat er voorzichtig met je hand naar toe. Je schrikt even als er plots een zoemtoon klinkt, maar dan krijgt toch de nieuwsgierigheid de overhand. Je komt tot de ontdekking dat de afstand boven de trommel de frequentie bepaalt en niet veel later sta je met een grote glimlach op je smoel als een ware dj een deuntje te componeren. Het zand op de trommel fungeert als dansend publiek.