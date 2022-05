Bizarre soap rond Vaassense risicocamping, wil eigenaar terrein toch verkopen? ‘Dit is fraude’

Ultimatum voor risicocam­ping: gasten in Vaassen lopen gevaar

Het is er zo gevaarlijk, dat camping ’t Hertenhof in Vaassen op slot gaat als de eigenaar niet binnen een week ingrijpende veiligheidsmaatregelen neemt. Dat meldt de gemeente Epe aan de bezoekers van het sterk verouderde recreatiepark in een brief die vandaag bij alle caravans en huisjes aan de deur is bevestigd. Dan mag over een week niemand er meer op.

2 april