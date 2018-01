Blauw zwaailicht bijbelambulance is toch taboe

Paul Koetsier van de Politie Oost-Nederland meende in een reactie in de krant aanvankelijk dat een zwaailichtsinstallatie in een bijbelbus wel is toegestaan, als die tenminste niet wordt aangezet op een openbare rijweg. Maar collega's van de afdeling verkeer sloegen er de wetboeken op na en komen ze tot een andere conclusie. ,,Het blijkt wel degelijk strafbaar om blauwe zwaailampen/lichtarmaturen op een voertuig te hebben dat niet bestemd is voor de hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance", zegt de politiewoordvoerder in Oost-Nederland nu.