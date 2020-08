Blauwalg in Arkervaart, gemeente Nijkerk waarschuwt voor gevaarlijk water

Groot verdriet in asiel Harderwijk: tientallen zwerfkat­ten en -kittens overleden aan kattenziek­te

10:09 Het asiel van Dierenopvangcentrum De Ark in Harderwijk is zwaar getroffen door de uitbraak van de zeer dodelijke kattenziekte, het panleucopenie virus. In het asiel zijn in de afgelopen weken enkele tientallen zwerfkatten en -kittens overleden aan het virus. Bij de eerste verdenking nam het asiel direct maatregelen. ,,Er gaat niets in en niets uit.’’