Blazers gaan 27 keer over het randje bij vrijwillige alcoholtest in Harderwijk

Het campagneteam van Rijden Zonder Invloed (RZI) heeft dit weekend in Harderwijk 95 blaastesten en 32 drugstesten afgenomen. Op alcohol vielen 27 blazers door de mand. Uit de speekseltesten bleek vier keer dat er drugs was gebruikt.

Henrike Overdijk van RZI zegt dat de mensen die te veel hadden geblazen meestal ‘op het randje zaten’. ,,Voor een beginnend bestuurder, korter dan vijf jaar het rijbewijs, geldt een limiet van 0,2 promille. Voor ervaren rijders is dat 0,5. Onze doelgroep bestaat vooral uit jongeren.”

Dat 27 blazers over de schreef zijn gegaan is voor Overdijk een teken dat de campagne niet voor niks is. ,,Het is bedoeld als bewustwordingsactie. De testen zijn vrijwillig en je zal dus niet snel gaan blazen als je weet dat je fout zit. Vooral jongeren denken vaak dat 1 of 2 glaasjes wel kunnen. Uit hun test blijkt dus dat het toch niet kon.”

Campagneteam pakt sleutels niet af

De leden van het campagneteam gaan niet zo ver dat ze de sleutels afpakken als de test aangeeft dat rijden niet meer is toegestaan. ,,Ze gaan dat niet verbieden, maar ze gaan wel het gesprek aan. En geven suggesties. Om bijvoorbeeld iemand anders te laten rijden, later weg te gaan of ergens te blijven slapen. Over het algemeen schrikken de mensen ervan als ze te veel blazen en kijken ze toch wel naar die andere mogelijkheden.”

Verkeersdoden door drank en drugs zijn schatting

Jaarlijks vallen er naar schatting 75 – 140 verkeersdoden in het verkeer als gevolg van rijden onder invloed van alcohol. ,,Maar we spreken bewust van een schatting. Want vaak is het ook moeilijk vast te stellen of drank of drugs de oorzaak is van een ongeval. Ook wordt er niet altijd op getest", weet Overdijk.