Blijdschap bij St Jansdal Harderwijk: laatste coronapatiënt verlaat IC

De IC-afdeling van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is - voorlopig - helemaal coronavrij. De laatste patiënt heeft vandaag de afdeling verlaten, tot blijdschap en opluchting van het personeel. Maar er is ook waakzaamheid. ,,Het virus is niet weg en kan zo weer oplaaien.’’

Het aantal Covid-gerelateerde patiënten in St Jansdal blijft afnemen. En dat betekent dat de reguliere zorg beetje bij beetje weer kan opstarten, zowel in Harderwijk als in Lelystad. De programma’s op de operatie kamers worden uitgebreid en vanaf maandag 15 juni is de spoedpoli in Lelystad weer ’s avonds open.

Terug naar normaal

De speciale corona-afdeling in Harderwijk is inmiddels opgeheven. De verpleegafdelingen zijn weer ingericht zoals voor de crisis. Alle patiënten van een betreffend specialisme verblijven hierdoor weer op hun eigen afdelingen. Er liggen nog enkele patiënten met (een verdenking op) corona. Zij liggen in isolatie op verschillende afdelingen door het ziekenhuis heen.

Nieuwe uitbraak

Op het toppunt van de crisis had het St Jansdal achttien IC-bedden beschikbaar voor coronapatienten. In het ziekenhuis hebben ruim 270 bewezen Covid-patiënten gelegen. In totaal zestig mensen belandden op de IC.

Hoewel de crisis voorlopig bezworen is, wordt er in het Harderwijkse ziekenhuis niet te vroeg gejuicht. ,,Het virus is niet weg en kan weer oplaaien’’, zegt woordvoerder Anneke Plette. Dat ondervond het ziekenhuis een week of twee geleden aan den lijve toen er plotseling een uitbraak was op een van de verpleegafdelingen, waarbij zeventien personen betrokken raakten.

Waakzaam