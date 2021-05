Blikvanger irriteert horeca in Heerde

Het moet een blikvanger worden, het podium in het centrum van Heerde, maar vooralsnog kijken (horeca-)ondernemers al weken tegen een bouwput aan. Terwijl de terrassen eindelijk weer open zijn. Ze kijken dan ook reikhalzend uit naar het plaatsen van de overkapping, maar zullen tot begin juni moeten wachten tot het geheel wordt opgeleverd.

Over deze plek in hartje Heerde is al veel gezegd en geschreven. Het podium werd in 2016 in gebruik genomen, maar de overkapping, een doek, bleek niet bestand tegen regen en wind als gevolg van een constructiefout en was dan ook weinig functioneel. Dit wekte al de nodige irritatie, waarna de gemeente in samenwerking met de ondernemersvereniging een prijsvraag uitschreef voor een duurzame oplossing.

Investering

Een ontwerp van Aart van Ommen kwam als winnaar uit de bus. Daar werd een maand geleden een begin mee gemaakt, maar na een paar dagen lag de boel weer stil en is de plek afgezet met hekwerk. Waarom weten de ondernemers niet, zeggen ze als hun naar de reden wordt gevraagd. ,,Terwijl wij geïnvesteerd hebben in een mooi terras”, zegt Freddy Eijsvogel van Freddys Tosto. ,,Dit is geen mooi uitzicht en ik ben ook geen voorstander van de betonnen voet, vind het er lomp uitzien.”

Volledig scherm ,,Het gat moet dicht", zegt Bert Rozendaal van de Ondernemersvereniging in Heerde. De omheining over de weg is gevaarlijk voor fietsers. © Henri van der Beek

Doek

Los van de gevolgen voor ondernemers, vindt Ronald Langenberg van Limburgia de huidige situatie geen visitekaartje voor het dorp. Diens terras slingert om de bouwput heen. In samenspraak met de aannemer is het hekwerk deels afgedekt met een doek. ,,Anders waait bij droog weer het zand over de borden heen.” Zijn partner Krista: ,,De klanten blijven er niet om weg, zijn veel te blij dat ze het terras weer op mogen, maar ze vinden er wel wat van. Ik vind het vooral jammer dat dit tijdens het terrasseizoen wordt gerealiseerd. Had dit niet in het najaar gekund.” Ronald: ,,Te meer omdat deze plek er al een hele tijd zonder overkapping bij ligt. De gemeente vraagt zich al een paar jaar af wat ze er mee moeten.”

Uitharden

Langenberg heeft vernomen dat volgende week de stalen ‘poten’ worden gemonteerd, de gaten in de grond tonen aan dat het om flinke constructies gaat. Jan Pieter van Laar van het gelijknamige bouwbedrijf uit Wapenveld beaamt dit. Dat de werkzaamheden een aantal weken stil heeft gelegen, heeft volgens hem een technische achtergrond. ,,Het gaat om een behoorlijk staalconstructie, die kan pas gemonteerd worden als het beton volledig is uitgehard. Tot die tijd kunnen we niet verder. Volgende week willen we het staal gaan monteren en de verwachting is dat het geheel begin juni kan worden opgeleverd. De overkapping moet nog helemaal worden gemaakt.”

Volledig scherm De smalle doorgang ter hoogte van Freddys Tosto © Henri van der Beek

Laat

De werkzaamheden zullen te midden van de terrassen worden uitgevoerd, zegt Van Laar. ,,De planning van de gemeente was aan de late kant, een aantal mensen moet er namelijk wat van vinden, zoals welstand. Zonder vergunning kunnen wij niet aan de slag, daar was het wachten op. Het heeft aan de voorkant langer geduurd en had wellicht sneller gekund, maar het is altijd lastig daar uitspraken over te doen. Dat zijn gemeentelijke procedures.”

De gemeente zegt bij monde van woordvoerder Marten Venema te balen van de situatie. ,,De gunning is in januari geweest en toen leek 27 april haalbaar. Gedurende het proces werd duidelijk dat het langer zou duren. Het probleem ligt onder meer bij de levertijd van de spullen door drukte in de bouw en bijvoorbeeld een coronauitbraak bij een zinkbedrijf. Bij de gunning was tevens aangegeven dat er nog wat kleine aanpassingen nodig waren, wat ook tijd kostte. Toen de initiatiefnemer wilde dat we daar knopen over zouden doorhakken, hebben we dat ook gedaan: dit was een kleine maand nadat de opdracht in concept was afgegeven. Daarna kwam natuurlijk nog het vergunningentraject, dat de normale zes week heeft doorlopen. Dat de aanvankelijke planning niet gehaald wordt, daar baalt iedereen van. We houden de bouwplek in ieder geval zo klein mogelijk”, aldus Venema.

Veiligheid

Volgens Bert Rozendaal van de Ondernemersvereniging is de veiligheid, nog een aspect, prioriteit nummer één. ,,Een deel van de weg is afgesloten waardoor fietsers en auto’s elkaar op dit punt niet kunnen passeren. Het gat moet dicht en de weg weer vrijgemaakt worden. Nu moeten fietsers vol in de remmen en vliegen ze over het terras heen. Alles is heel langzaam in gang gezet. Hier is niet doortastend te werk gegaan.”