Blokker Ermelo heeft nieuwe winkel

De nieuwe winkel van Blokker aan de Stationsstraat 99 in Ermelo is donderdagochtend feestelijk geopend.

Blokker Ermelo is ingericht volgens de nieuwe huisstijl. Blokker vernieuwt zijn winkels in hoog tempo. Tijdens de openingsweek in Ermelo zijn er kortingen op typische Blokkerproducten.

De nieuwe Blokkerwinkel heeft de bakens verzet met een assortiment voor het eigentijdse huishouden. Volgens de winkelmanager is de indeling lichter, leuker, overzichtelijker en ruimer.

Directeur Winkeloperatie Corné Mulders: ,,We willen de vernieuwing echt laten zien. Tegelijk willen we herkenbaar blijven voor onze trouwe klanten. We hebben nu een mooi evenwicht gevonden: elektrische apparaten, huishoudelijke producten, schoonmaakartikelen en daarnaast de nodige vernieuwing zoals handdoeken en dekbedovertrekken, notebooks, party-artikelen, en producten die inspelen op trends en seizoenen.”

Online bestelpunt

Het assortiment in de Nieuwste Blokker is groter dan in de winkel zelf. In de winkel is een online bestelpunt aanwezig. De artikelen kunnen binnen één dag thuis worden afgeleverd of worden opgehaald in de winkel.