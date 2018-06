Boa bedreigd en uitgescholden voor NSB-er

Tv-presenta­tor Goedkoop slaat alarm voor unieke kerkschil­de­rin­gen Harderwijk

13 juni Het is een pareltje uit de kerkelijke geschiedenis maar dringend aan herstel toe. Daarom zet tv-presentator Hans Goedkoop zijn schouders onder een actie voor de Grote Kerk in Harderwijk. De renaissancistische schilderingen in de gewelfbogen van de Grote Kerk lopen groot gevaar. Restauratie kost acht ton.