Boek ‘Elburg en omstreken in oorlogstijd 1940-1945’ in race voor Gelderse Erfgoedprijs

Video Beruchte N50 tussen Emmeloord en Zwolle weer vrij van slachtdrab uit gekantelde vrachtauto

12 oktober De beruchte N50 tussen Emmeloord en Zwolle is weer begaanbaar voor het verkeer. Rijkswaterstaat is tot diep in de nacht bezig geweest om een gekantelde vrachtwagen met slachtafval overeind te trekken en de stinkende drab die daarbij vrijkwam, van het wegdek te krijgen.