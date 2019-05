Boekhandel Roodbeen in Nijkerk dankzij ingang aan het Plein nu op zichtlocatie

De boekhandel verhuisde in 2011 naar het Verlaat. Door het vrijkomen van het Rabobankgebouw kwam de wens om een uitbreiding naar het Plein te maken. Lisette Noordzij, directeur van de boekhandel over de uitbreiding: ,,Het meest cruciale voor ons was een entree aan het Plein. We wilden zichtbaar worden in het middelpunt van de stad, ook omdat we informatiepunt voor het VVV zijn.”

Door de uitbreiding is een ruimere kinderboekenafdeling gerealiseerd en is er meer plek gekomen voor educatieve spellen. Noordzij: ,,Binnenkort ontvangen we ook een kunstwerk van kunstenares Linda Verkaaik voor in de winkel.” Roodbeen wil meer inspelen op beleving. Daarom wordt in de winkel nog een keuken gerealiseerd, zodat auteurs van kookboeken hun gerechten live kunnen bereiden.

50 jaar