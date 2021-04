Boer Franken bedankt iedereen voor hulp bij zoektocht naar ontsnapte kalf: ‘Nu willen we vooral rust’

Steekinci­dent op woonzorglo­ca­tie Hierden stond op zichzelf: ‘We kunnen niet alle risico’s uitbannen’

6:00 De steekpartij op een woonzorglocatie in Hierden leidt tot onrust in de buurt. Omwonenden hoeven zich echter geen zorgen te maken, bezweert de directie van Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. ,,Het is heel triest wat er is gebeurd, maar dit incident staat op zichzelf.’’