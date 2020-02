Boer Heimo (41) moet met kalveren en kuikens door huizenbouw verkassen uit Putten-Zuid, maar waarheen?

Bij het beeld van verhuisdozen huivert Van Deuveren al. ,,Ik ben hier geboren en getogen. Nog nooit weggeweest. En moet daar ook niet aan denken. Maar ik ben ook realistisch. We kunnen het bedrijf hier niet overeind houden als er woningen komen. En al helemaal niet met de uitbreiding die we voor onze toekomst nodig hebben.”

Twaalf jaar geleden was Van Deuveren samen met zijn broer Gert, met wie hij het bedrijf aan de Beitelweg runt, al bezig om te groeien. Twee extra stallen moesten er komen. Tot de dag van vandaag is er nog niets van terecht gekomen. Wel een vergunning, een ingetrokken vergunning. Wel medewerking van de gemeente en juist het omgekeerde. Het zat de Van Deuverens niet mee. En inmiddels lijken de kansen geheel verkeken.

Dromen gaan over in nachtmerries

,,In april 2015 werd Putten-Zuid aangewezen als zoekgebied voor woningbouw. Toch stemde de gemeenteraad later dat jaar nog in met een verklaring van geen bedenkingen voor onze uitbreidingswens. Maar de gemeente bleef maar om aanvullende onderzoeken vragen.”

Een half jaar later, in maart 2016, werden de dromen omgezet in nachtmerries. ,,De boel ging op slot in verband met de geurnormen. Onze geurcirkel ligt over dit hele gebied. Dat was 14 ouE (de eenheid voor geur, red.) en dat ging terug naar 7. Zodra er woningen worden gebouwd, wordt dat 3, zo heeft de wethouder aan de raad beloofd.”

Volledig scherm Het bedrijf van Van Deuveren ligt midden in het gebied dat de gemeente Putten op het oog heeft voor woningbouw. © Google Maps

Quote We werden voor het blok gezet met drie opties: de vergunning doorzetten, stoppen of verplaat­sen. Heimo van Deuveren, boer met vleeskalveren en -kuikens

Van Deuveren hoeft er geen moeilijke rekensom op los te laten om zijn conclusie te trekken. ,,Dat is veel te weinig om ons bedrijf te kunnen voortzetten. We werden voor het blok gezet met drie opties. De vergunningaanvraag doorzetten was de eerste. Maar waarom zouden we dat doen? Dat maakt toch geen kans.”

De tweede keuze was ‘de bestaande bedrijfsvoering aanpassen’. ,,Stoppen dus”, legt Van Deuveren in begrijpelijke taal uit. ,,Zomaar de sleutels inleveren en dat was het dan? Dat doe je toch niet? Dit familiebedrijf zit hier al drie generaties.”

Waarheen is de grote vraag

Dus bleef er nog maar één mogelijkheid van het lijstje over: het bedrijf verplaatsen. ,,Je kunt ook zeggen: geen van allen, krijg de hik. Maar als je realistisch bent, weet je dat je woningbouw toch nooit kan tegenhouden. Dus heb ik me neergelegd bij verplaatsing. Al vind ik het verschrikkelijk moeilijk.”

Keuze gemaakt, probleem opgelost. Van Deuveren en zijn vrouw Caroline (38) zouden willen dat het zo simpel was. Waarheen is de grote vraag die nog altijd openstaat. ,,Toen de gemeente Putten 21 hectare grond aankocht bij de Arlersteeg, dachten we dat dit voor ons zou zijn. Maar na onderzoek bleek het niet geschikt. Aan de ene kant van de snelweg was natuur de belemmering. Aan de andere kant waren dat burgerwoningen.”

Quote De gemeente denkt als vergunning­ver­le­ner die lege ballon vol te kunnen blazen, maar daar hebben wij geen vertrouwen in. Heimo van Deuveren

Sindsdien is er volgens de Van Deuverens geen serieuze optie meer uit de koker van de gemeente gekomen. ,,Ja, dan komen ze met een locatie aan de Vanenburgerallee. Waar nu twintig koeien en honderd varkens worden gehouden. Dat is echt niet genoeg voor ons bedrijf. Bovendien maakt het geen kans in de buurt waar feesten en partijen worden gehouden en vakantiehuisjes staan. De gemeente denkt als vergunningverlener die lege ballon vol te kunnen blazen, maar daar hebben wij geen vertrouwen in.”

Ruim een ton aan onderzoeken

Ondertussen heeft de boer zelf niet achterover geleund. ,,We hebben een stuk of acht locaties bekeken. Allemaal buiten Putten, want erbinnen is gewoon niks. Voor vier plekken hebben we een quickscan laten uitvoeren. Maar geen van de plekken is geschikt. Alles bij elkaar heeft het me al meer dan honderdduizend euro gekost aan onderzoeken.”

,,We hadden nog even hoop op projectontwikkelaar Bemog. Die is bij ons geweest om het bedrijf te kopen. We hebben ze een half jaar gegeven om ons een alternatieve plek te bieden, maar daar is geen enkele reactie meer op gekomen. Begin vorig jaar lieten ze weten dat de gemeente elf mogelijke ontwikkelingslocaties op het oog had. Dus was het ineens niet meer zeker of hier wel woningbouw zou komen.”

Volledig scherm Heimo en Caroline van Deuveren lopen samen met de kinderen Henrico en Maurits (aan mama's hand) over het erf. De boer heeft geen idee waar de toekomst van zijn gezin met nog twee (bijna drie) telgen ligt. © Ruben Schipper Fotografie

Onzeker over de toekomst

Aan de keukentafel schudt Van Deuveren zijn hoofd van ongeloof en wanhoop. Met een vijfde kind onderweg - ‘vandaag of morgen en zeker deze week’ - weet hij nog steeds niet hoe de toekomst van hem en zijn gezin eruit gaat zien.

,,Ik ben bang dat de gemeente ons zal uitroken. Beginnen ze met een strookje huizen in Putten-Zuid en daarna kunnen ze uitwijken naar de Husselsesteeg. Als de woningen dichterbij komen en wij een aanpassing binnen het bedrijf willen, moeten we voldoen aan nieuwe voorwaarden. Die zullen zo beperkend zijn, dat we gedwongen worden te stoppen en de gemeente hier verder kan bouwen”, is het doemscenario dat voor het gezin Van Deuveren steeds meer iets van werkelijkheid wordt.