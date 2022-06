Boeren breken door politieblokkade bij woning minister Van der Wal: ‘Dit is onacceptabel’

UPDATEOpnieuw staat een groep boeren aan de deur bij stikstofminister Christianne van der Wal. De boeren zijn erin geslaagd langs de politieblokkade het terrein van de woning in Hierden op te komen. Bij de woning wordt met vuurwerk gegooid. De minister is niet thuis. De straat is aan beide kanten afgezet, de Mobiele Eenheid staat paraat.

De toegang tot de woning in Hierden was door de politie afgezet met auto’s. De boeren probeerden nog de politieauto's aan de kant te duwen en omver te gooien. Niet veel later wisten ze langs de blokkade te komen. Christianne van der Wal is zelf op dit moment niet thuis, dat laat een woordvoerder weten aan het ANP.

Volledig scherm Een politieauto is door de politie gevuld met hooi. © Persbureau Heitink

Met een hakselaar werd onder andere hooi of stro door de straat geblazen ook wordt op het terrein van de minister met vuurwerk gegooid. Een geparkeerde politieauto is door de boeren vernield en gevuld met hooi. Ook werd op het terrein van de minister een giertank geleegd. ‘De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners’, aldus de politie.

Over grenzen heen

Om de boeren van zichzelf en de auto's af te houden stonden agenten paraat met wapenstokken. Zo’n 40 tot 50 tractoren kwamen vanavond weer bij de minister de straat in.

,,Ze gaan echt over grenzen heen’’, stelt politiechef Willem Woelders bij talkshow Op1. ,,Dit is gewoon intimiderend en bedreigend. Wij zullen daartegen optreden. Dat demonstranten voor de woning van minister Van der Wal staan is onacceptabel. Je mag je verhaal doen, maar wat hier is gebeurd is intimiderend.’’

,,Wij doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generatie die net geboren is. Zodat ze in vrijheid kunnen leven.’’ Een actievoerder spreekt een aantal anderen toe. ,,Leer je geschiedenis wat er gebeurt mensen. Geschiedenis, onthou dat eens. Daar is waar een onderdrukking begint.’’

Beveiligd

Sinds het bezoek van een grote groep boeren op 10 juni wordt de woning van de minister beveiligd. Op die avond kwamen de boeren van actiegroep Voll Gass verhaal halen en de minister een ‘ontslagbrief’ aanbieden. Daarbij werd bij de woning een strobaal achtergelaten. Ook afgelopen week werden strobalen bij de minister in de straat geplaatst. Wie achter die actie zat is niet duidelijk.

Volledig scherm Opnieuw verzamelen boeren zich bij de woning van minister Christianne van der Wal in Hierden © Persbureau Heitink

