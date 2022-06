Boeren breken door politieblokkade bij woning minister Van der Wal: ‘Situatie onveilig voor agenten’

UPDATEOpnieuw stond gisteravond een groep boeren aan de deur bij stikstofminister Christianne van der Wal. De boeren slaagden erin langs de politieblokkade het terrein van de woning in Hierden op te komen. Bij de woning werd met vuurwerk gegooid. De situatie was zo onveilig, dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen.

De toegang tot de woning in Hierden was door de politie afgezet met auto’s. De boeren probeerden nog de politieauto's aan de kant te duwen en omver te gooien. Niet veel later wisten ze langs de blokkade te komen. Christianne van der Wal was zelf op dat moment niet thuis, laat een woordvoerder weten.

Volledig scherm Een politieauto is door actievoerders gevuld met hooi. © Persbureau Heitink

Rotzooi

Met een hakselaar werd onder andere hooi of stro door de straat geblazen ook wordt op het terrein van de minister met vuurwerk gegooid. Een geparkeerde politieauto is door de boeren vernield en gevuld met hooi.

Op het terrein van de minister werd een giertank geleegd en op de straat werden bergen stro en mest achtergelaten. Ook dumpten boeren een bult troep in de buurt. Tegenover de woning werd een spandoek opgehangen met de tekst ‘Wie de boer laat stikken, heeft straks niks te bikken’. Dat werd rond middernacht door de politie verwijderd.

Over grenzen heen

Om de boeren van zichzelf en de auto's af te houden stonden agenten paraat met wapenstokken. Zo’n 40 tot 50 tractoren kwamen gisteravond weer bij de minister de straat in. ,,De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners’’, aldus de politie.

Boeren wisten bij een flitsactie met hun tractor door een blokkade te komen. ,,De situatie was voor agenten zo onveilig dat er niet direct ingegrepen kon worden. Er is op dat moment gekozen voor de eigen veiligheid”, stelt de politie. ,,We zetten in op het opsporen van diegene die betrokken zijn geweest bij de vernielingen bij de woning van de minister in Hierden.”

,,Ze gaan echt over grenzen heen’’, stelde politiechef Willem Woelders bij talkshow Op1. ,,Dit is gewoon intimiderend en bedreigend. Wij zullen daartegen optreden. Dat demonstranten voor de woning van minister Van der Wal staan is onacceptabel. Je mag je verhaal doen, maar wat hier is gebeurd is intimiderend.’’

Ook de ME stond paraat bij de woning. Een van de ME’ers, een man uit het zuiden van het land, was al de hele dag op de been. Door de verschillende incidenten in de rukten hij in zijn team in de loop van de dag steeds meer op naar deze regio.

,,Wij doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generatie die net geboren is. Zodat ze in vrijheid kunnen leven.’’ Een actievoerder spreekt een aantal anderen toe. ,,Leer je geschiedenis wat er gebeurt mensen. Geschiedenis, onthoud dat eens. Daar is waar een onderdrukking begint.”

Hondjes uitlaten

Toen rond middernacht de rust in de wijk was wedergekeerd, kwamen twee kinderen het erf van de minister af om de hondjes uit te laten. Dat gebeurde onder begeleiding van een agente. Ondertussen hadden buren in hun schuur een koffiecorner ingericht. Zij voorzagen ME'ers van warme drank. ,,Dat is wel het minste dat je kunt doen. Zij staan er ook voor onze veiligheid.’’

Het stel gaf aan er inmiddels helemaal klaar mee te zijn. ,,Na vandaag wel. In het begin denk je nog: 'ze komen één keer om een statement te maken’. Maar het wordt steeds heftiger. Dat de boeren vanavond doorbraken, vonden we wel heel dreigend. En het valt ons op dat het zulke jonge gasten zijn. Sommige rijden in van die Canta-autootjes; die hebben waarschijnlijk nog niet eens een rijbewijs.’’

Waar dit eindigt? Ze hebben geen flauw idee. ,,We zijn hier komen wonen voor de rust. Het is hier normaal gesproken ook heel rustig. Maar je merkt wel dat er de laatste weken veel meer verkeer langskomt. Ook overdag. Dat valt echt op. Vooral in de avonduren houden we het zelf ook continu inde gaten. Voor de buurvrouw en haar gezin is dit natuurlijk het meest vervelend. Maar ook bij ons is de rek eruit. We zijn echt benieuwd wanneer dit stopt.’’

Beveiligd

Sinds het bezoek van een grote groep boeren op 10 juni wordt de woning van de minister beveiligd. Op die avond kwamen de boeren van actiegroep Voll Gass verhaal halen en de minister een ‘ontslagbrief’ aanbieden. Daarbij werd bij de woning een strobaal achtergelaten. Ook afgelopen week werden strobalen bij de minister in de straat geplaatst. Wie achter die actie zat is niet duidelijk.

Volledig scherm Opnieuw verzamelen boeren zich bij de woning van minister Christianne van der Wal in Hierden © Persbureau Heitink

Volledig scherm De nalatenschap van de boeren... © Arnoud Heins

Volledig scherm En ze hingen dit spandoek voor het huis van de minister. Dat werd rond middernacht door de politie verwijderd. © Arnoud Heins

