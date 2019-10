Boeren harder aangepakt om fraude met mest

Minister Carola Schouten schrijft in een brief hierover aan de Tweede Kamer dat ze pakkans van de boeren die sjoemelen met mest wil vergroten. De brief komt op een moment dat er juist veel te doen is over de boeren; de minister gelaste vorig week nog een adempauze in in de discussie over stikstof, waarvoor de boeren deze maand massaal de straat op gingen. Boerenbond LTO vindt het ‘niet het juiste moment dit naar buiten te brengen'. ,,Het valt ongelukkig samen’’, stelt een woordvoerder.



Uit een rapport van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet blijkt dat bijvoorbeeld in 2014 bij 10 procent van de boeren wel iets mis ging met mest. Vaak gaat het dan over het te veel mest uitrijden op een perceel, waardoor er bijvoorbeeld te veel nitraat in het grondwater terecht komt.