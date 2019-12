Boeren in IJsselvallei zijn op zoek naar contact

Ze proberen op een positieve manier te verbinden. Juist nu in deze tijden van protest. Melkveehouders Evert-Jan Aalpoel uit Twello en Annet Schrijver uit Marle klommen allebei op de trekker en protesteerden bij de provinciehuizen in Arnhem en Zwolle. En dat terwijl ze helemaal niet van het protest zijn. “Het is noodzakelijk, onze toekomst staat onder druk en is daardoor kwetsbaar. Op veel boerenerven zijn de problemen groot. Maar protesteren is op eieren lopen. Je wilt niet het draagvlak van de samenleving verliezen’’, zegt Evert-Jan Aalpoel aan de grote keukentafel in Bissemshofstede van Gert Karel Bruggert en Annet Schrijver in Marle.