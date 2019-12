Boeren in IJsselvallei zoeken verbinding met de streek

Video Tamarah tussen hoop en vrees over lot van kapotgesla­gen vriend Andrew: ‘Het is een hel!’

8:29 Tamarah (28) weet nog altijd niet of het weer goed komt met haar vriend Andrew Jagersma (25). De Nunspeter ligt sinds maandagavond in coma nadat hij door een 42-jarige plaatsgenoot volledig in elkaar werd geslagen, met tal van botbreuken in het gezicht tot gevolg ,,Het is een hel.’’ Een stille tocht tegen zinloos geweld wordt overwogen.