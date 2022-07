Boeren vertrokken na derde blokkade bij distributiecentrum van Boni in Nijkerk

UpdateHet distributiecentrum van Boni Supermarkten in Nijkerk was woensdagavond wederom geblokkeerd. Tientallen trekkers en andere landbouwvoertuigen zorgden ervoor dat de af- en aanvoer van producten een aantal uren niet kon plaatsvinden. Vlak voor 22.30 uur vertrokken de boeren en even later waren alle trekkers weer verdwenen.

De Boni was aan beide zijdes van het gebouw geblokkeerd. De sfeer was er gemoedelijk, er was vooral veel jeugd. Aanvankelijk waren er ook luxe wagens die het distributiecentrum blokkeerden aan de Watergoorweg, niet veel later kwamen er massaal trekkers aangereden aan met name de kant van de Edisonstraat.

Strobalen

Dat trok een hoop bekijks en er waren rond 20.30 uur woensdagavond veel mensen aanwezig. De politie was er ook, agenten reden rondjes in het gebied. Een woordvoerder wilde niet zeggen of ze in gingen grijpen of welke actie ze gingen ondernemen. Er waren ook ingepakte strobalen neergezet door de boeren.

Vlak voor 22.30 uur was het duidelijk dat de meeste boeren weer vertrokken met hun trekkers. Het is niet helemaal helder waarom ze dat deden en of de opstand hier bij blijft. Volgens een van de boeren vertrokken ze omdat er ‘teveel klaplopers lopen’: ,,Met gierende banden door de straat gaan racen, dat moeten we niet hebben, dus we gaan.’’ Even later staan er alleen nog jongeren langs de Watergoorweg in Nijkerk. Er wordt door hen nog wat gedronken en vuurwerk gegooid. De trekkers zijn dan al verdwenen.

Derde keer

Maandag en dinsdag stonden de boeren ook deze plek aan de Watergoorweg in Nijkerk. Na bijna twee volle dagen actievoeren, hesen ze dinsdagmiddag uiteindelijk toch de spreekwoordelijke witte vlag. Toen de politie iets na vijven in groten getale oprukte, werd de blokkade bij het distributiecentrum opgeheven. Een gewelddadige confrontatie bleef zo uit.

Burgemeester Gerard Renkema van de gemeente Nijkerk kondigde maandagavond al een noodverordening af, wat een voorbode leek te zijn voor ingrijpen door de politie.

Noodverordening

Woensdagmiddag werd rond 15.30 uur ook korte tijd de toegang tot het distributiecentrum van de Boni in Nijkerk geblokkeerd. Een woordvoerder van de gemeente benadrukte dat de noodverordening, die maandag om 18.00 uur werd afgegeven, nog altijd van kracht is. „Die is er niet voor niks.” De politie controleerde de identiteit van de aanwezigen, waarna zij zelf weer vertrokken.

Volledig scherm Verschillende trekkers blokkeerden de toegang woensdagavond. © Persbureau Midden Nederland