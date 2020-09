‘Bombastisch plan’ voor appartementen op plek politiebureau jaagt Heerdenaren schrik aan

Asielcen­trum Harderwijk blijft volop nodig; inzet voor vertrek overlastge­vers

6:30 Het asielzoekerscentrum in Harderwijk blijft nog vijf jaar opvang bieden aan 800 mensen, verdeeld in 500 ‘vaste’ plekken en 300 om te benutte als het nodig is. Gemeente en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers spreken nog over de voorwaarden voor het inzetten van die buffer van 300. ,,Maar eigenlijk gaat het niet zozeer om het aantal.’’