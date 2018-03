Bomen planten in Veenhuizerveld voor ecologische verbinding

Volledig scherm Bewoner Philip Ruppert in Veenhuizerveld in Putten gaat tien hectare nieuw natuurgebied creëren, als onderdeel van een nieuwe ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. © Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Vier bewoners van het buurtschap Veenhuizerveld in Putten hebben vrijdag meer dan 1.500 struiken en bijna 50 bomen geplant, ter versterking van hun buitengebied. Hun inzet is onderdeel van een groot natuurplan.

De bewoners doen mee aan een beplantingsproject van de gemeente Putten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gebiedscoöperatie O-gen. ,,We willen met nieuwe natuurgebieden een verbinding maken tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug,'' vertelt Robert Keizer van Landschapsbeheer Gelderland. ,,Het GroeneValleilint is al een plan uit 2007, maar onder minister Henk Bleker is het wegbezuinigd. De provincie Gelderland heeft in 2017 aan landschapsbeheerders gevraagd naar ideeën om nieuwe natuur te realiseren, omdat Gelderland op dat gebied achterblijft bij haar doelstellingen. Toen hebben we het plan van de GroeneValleilint weer uit de kast gehaald.''

Het is de bedoeling dat de Veluwse bossen via nieuw aan te leggen natuurgebieden een verbinding krijgen met de Utrechtse Heuvelrug, zodat dieren en planten kunnen uitwisselen. Door Veluwse landgoederen aan elkaar te koppelen met nieuw aan te planten natuurgebieden, ontstaat een ecologische verbindingszones. Veenhuizerveld is onderdeel van deze zone, die verder loopt via landgoed Gerven, landgoed Hell en landgoed Appel.

In november 2017 is een informatieavond belegd in Veenhuizerveld. Keizer: ,,De belangstelling was enorm. Er hebben zich twaalf landeigenaren gemeld, waarvan er uiteindelijk tien meedoen. De grootste deelnemer is Philip Ruppert, die tien hectare natuurgebied en heideterrein gaat creëren uit landbouwgrond. De andere deelnemers planten op kleinere schaal landschapselementen. Vier van hen hebben deze week geplant, de andere zes volgen in het najaar. Er zijn nu 50 bomen neergezet, vooral eiken en 1,500 struiken zoals meidoorn, hazelaar en Gelderse roos.''