‘Boommoordenaar’ in Oldebroek nooit achterhaald, maar er komt nieuw leven

Vrouw (91) uit Wezep schrikt in holst van de nacht wakker door dief in slaapkamer

12:55 Een 91-jarige inwoonster van Wezep is in de nacht van woensdag op donderdag omstreeks 03.30 uur door een inbreker overvallen in haar woning aan de Klinkenberg. De inbreker had zich toegang verschaft tot de woning door het sleutelkastje aan de muur open te breken.