Bosbad Putten beleeft in 2018 een topzomer

Het Bosbad in Putten draait een topjaar in 2018. Dankzij het warme weer heeft het zwembad zes weken eerder dan in 2017 de 200.000ste bezoeker verwelkomd.

De 79-jarige mevrouw Van Doornik kwam woensdag nietsvermoedend naar het zwembad voor haar wekelijkse aqua-aerobicles. Ze kreeg van de receptioniste van het zwembad bloemen overhandigd en een aqua-aerobic abonnement cadeau. Dankzij het warme weer trok het Bosbad Putten in de periode van mei tot september 25.000 gasten meer dan vorig jaar.

Wildwaterbaan

Manager Dick Eijlander van Bosbad Putten kijkt tevreden terug op de zomer. ,,Ons Bosbad heeft een geweldige zomer gehad, ik verwacht dat we dit jaar naar de 265.000 bezoekers gaan. Vorig jaar hadden we 240.000 bezoekers. We kijken uit naar de komst van de nieuwe wildwaterbaan. Misschien als we de wildwaterbaan gebouwd hebben, dat we weer de recordaantallen van de jaren '90 kunnen bereiken, toen er jaarlijks wel 350.000 bezoekers naar het Bosbad kwamen. De tijden zijn wel veranderd, vroeger had bijna elk kind in Putten een abonnement op het zwembad en kwamen de kinderen bijna dagelijks. Dat is tegenwoordig anders.''

Geld

Bestuursvoorzitter Gerrit Jan van der Schoor is de man die over de financiën gaat voor de nieuwe wildwaterbaan. De attractie kost drie miljoen euro. De voorzitter schat dat het moeilijk wordt om de wildwaterbaan te realiseren vóór aanvang van het zomerseizoen 2019. ,,Ik betwijfel het. De gemeente Putten had zich in 2016 garant gesteld voor de bouw van de wildwaterbaan, onder voorbehoud dat er geen bezwaren zouden zijn. De bezwaren van de omwonenden zijn inmiddels ingetrokken, dus dat traject is gelukkig achter de rug. Nu moeten burgemeester en wethouders hun handtekening nog zetten onder de definitieve garantstelling. Want de bank wil alleen met ons praten als we een garantstelling hebben zonder voorbehoud.''