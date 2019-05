Bosbad Putten duikt in het diepe dankzij nieuwe wildwaterbaan: zwembad gaat van het gas af

Het is een sprong in het diepe voor het Bosbad in Putten: met een warmtepomp van een miljoen euro komt de nieuwste wildwaterbaan er én wordt het zwembad gasloos.

Een keus had het zwembadbestuur niet. Door de nieuwe wildwaterbaan zouden de gaskosten volledig door het dak gaan. Het zou zelfs niet mogen, legt voorzitter Gerrit Jan van der Schoor uit. Met een verbruik van rond de 350.000 kuub gas per jaar wordt de voorraad van bijna 250 huishoudens er doorheen gejaagd. ,,En dan te bedenken dat we met de wildwaterbaan die hoeveelheid zelfs zouden verdubbelen. Zo’n hoog verbruik mag niet van de provincie. Dus hebben we gezocht naar de opties om dit op te lossen.”

Die pomp kost iets meer dan een miljoen euro. Een bedrag waarvoor het stichtingsbestuur geen lening kan afsluiten zonder dat de gemeente hiervoor garant staat. Op GemeenteBelangen en de SGP na heeft de gemeenteraad hiervoor zijn fiat gegeven. Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) ziet het als ‘een voorbeeld voor andere organisaties’ en juicht het toe dat ‘de grootste gasverbruiker van Putten gasloos gaat’.

Quote Stoken op houtsnip­pers is een en al ellende Gerrit Jan van der Schoor, voorzitter Bosbad Putten

Een warmtepomp kwam, in overleg met deskundigen, als meest ideale oplossing uit de bus. ,,We hebben ook naar stoken op houtsnippers gekeken, maar dat is een en al ellende. Zowel qua logistiek, als ook zo’n schoorsteen die de hele dag stof staat uit te stoten’’, legt Van der Schoor de keuze voor een warmtepomp uit.

Nieuwste ontwikkeling

In eerste instantie was dat een goedkopere pomp dan nu begroot. Maar de technologie op dit terrein gaat hard en volgens Van der Schoor is het van belang om voor de nieuwste ontwikkeling te kiezen. ,,Met de pomp die ruim een miljoen euro kost hebben we straks mét de wildwaterbaan minder CO2-uitstoot dan nu zónder die attractie. Bovendien zijn de gas- en elektraprijzen omhoog gegaan. Door nieuwe regelgeving mogen wij als Bosbad de btw niet meer aftrekken. Hierdoor zijn de kosten voor gas met 40 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Voor elektra hebben we te maken met een stijging van 20 procent. Met de besparing door de warmtepomp kunnen we de lening snel aflossen.”

Helemaal gasloos is het Bosbad Putten nog niet, als in mei volgend jaar de verbouwing klaar is. ,,We houden voor de centrale verwarmingsinstallatie dan nog maximaal 30.000 kuub gas over. Dat is voor piekbelastingen en calamiteiten. Over vier jaar hoop ik dat we geen gas meer nodig hebben. Ons veertig jaar oude 25-meterbad is energietechnisch ‘lek’. Als dat is aangepakt, zijn we van de piekbelasting af en kunnen we volledig gasloos draaien.”

7 miljoen

Van der Schoor noemt het groene licht van de gemeenteraad een ‘verstandig besluit’. ,,Zo bouwen we met z’n allen aan de toekomst van het zwembad.”

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Putten borg staat voor een lening van de zwembadstichting. In 2016 deed ze dat nog voor bijna 3 miljoen euro die nodig is voor de wildwaterbaan. Met de garantstelling voor de warmtepomplening waarborgt de gemeente Putten in totaal ruim 7 miljoen euro aan leningen van Bosbad Putten. Dat is inclusief de financiële verplichtingen van het vorige bestuur.