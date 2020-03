Bosbad Putten sluit vanwege Coronavirus

VIDEO Leerkrach­ten basis­school Wezep naar huis gestuurd vanwege coronavi­rus

0:12 Basisschool de Bron in Wezep is hard getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Zes leerkrachten moeten twee weken verplicht thuisblijven. Als gevolg hiervan zijn drie schoolklassen morgen in ieder geval vrij.