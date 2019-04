Bosbad Putten viert 70ste verjaardag met zwemfeest

Bij de aftrap gaat op maandag 29 april om 10 uur het buitenbad open. Vervolgens is er op dinsdag een ‘survival mud run’ voor jongeren (10 tot 14 jaar). Op woensdag kunnen de jongere kinderen zich uitleven met opblaasbanen en stormbanen. Een dag later zijn juist de ouderen aan de beurt. Voor hen is er koffie, maar ook een demonstratie nostalgische zwemslagen.

Inspiratie

Het Bosbad Putten is een initiatief van twee lokale ondernemers, die inspiratie opdeden bij Boschbad Apeldoorn. In juni 1948 begon de bouw van het buitenzwembad in de bossen buiten Putten. In eerste instantie kreeg het zwembad de naam Bosbad Klein Zwitserland. Inmiddels is het een ‘subtropisch zwem- en wellnesscomplex', goed voor 250.000 bezoekers per jaar.

Zoals eerder gemeld volgt nog verdere uitbreiding: de bouw van een wildwaterbaan staat op de planning.